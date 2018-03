FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC. 0.230 EUR

PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.029 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.005 EUR

BH5 XFRA AU000000BSL0 BLUESCOPE STEEL LTD. 0.038 EUR

35V XFRA US91822M1062 VEON LTD ADR 1 0.139 EUR

CVX XFRA US12663P1075 CVR REFINING LP UTS 0.369 EUR

7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.115 EUR

8SD XFRA MHY7545W1093 SEADRILL PARTNERS LLC UTS 0.082 EUR

2TS XFRA US88677Q1094 TILE SHOP HLDGS DL-,0001 0.041 EUR

M5C XFRA AU000000MCP2 MCPHERSON'S LTD 0.038 EUR

BRA XFRA AU000000BVS9 BRAVURA SOLUTIONS 0.029 EUR

FN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.098 EUR

E65A XFRA GB00B4VLR192 ENSCO PLC CL. A DL -,10 0.008 EUR

HH1 XFRA US4101201097 HANCOCK HLDG CO. DL 3,33 0.197 EUR

14M XFRA US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCT. MI 1.182 EUR

ACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01 0.328 EUR

BOO XFRA US0942351083 BLOOMIN' BRANDS DL-,01 0.074 EUR

S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 1.231 EUR

GAX XFRA US3614481030 GATX CORP. DL-,625 0.361 EUR

KT31 XFRA BMG396372051 GOLDEN OCEAN GRP 0.082 EUR

6MM XFRA AU000000SXL4 SOUTHERN CROSS MEDIA GRP 0.024 EUR

19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.254 EUR

2H3 XFRA ES0105019006 HISPANIA ACTIVOS INM.EO 1 0.413 EUR

W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.205 EUR

A5V XFRA AU000000ALU8 ALTIUM LTD. 0.083 EUR

96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.185 EUR

BI6 XFRA AU000000BIN7 BINGO INDUSTRIES LTD 0.011 EUR

D4I XFRA AU000000CAJ0 CAPITOL HEALTH LTD 0.003 EUR