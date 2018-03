Möglich ist dies mit Masterbatches, wie sie die Gabriel-Chemie-Group aus Gumpoldskirchen in Österreich produziert. Bei Masterbatches handelt es sich um eine Art Konzentrat in Granulatform, das die Kunden später dem natürlichen Kunststoff, dem sogenannten Rohpolymer, zufügen. Dieser Vorgang ähnelt der Herstellung von Limonade: Man kann das Erfrischungsgetränk herstellen, indem man eigenhändig Fruchtsaft, Zucker und Aromastoffe in Wasser einrührt. Stattdessen lässt sich aber auch ein Sirup nutzen, in dem alle Farb- und Geschmacksstoffe bereits in konzentrierter Form mit wenig Wasser im richtigen Verhältnis vorgemischt sind. Das ist deutlich bequemer.

Zehntausende individuelle Rezepturen

Beim Kunststoff liegen wegen der unterschiedlichen Anforderungen jedoch extrem viele "Geschmacksrichtungen" vor: "Wir führen eine hohe Anzahl von Rohmaterialien. Diese müssen wir über einen ziemlich vereinheitlichten Fertigungsprozess zu einem individuellen Produkt zusammenführen, für das es meist sehr spezielle Kundenanforderungen gibt", erläutert Helmut König, Chief Technical Officer (CTO) der Gabriel-Chemie Group. Dazu gibt es bereits Zehntausende von Rezepturen, auf die in der Fertigung zurückgegriffen werden kann. Sie sind das "Betriebsgeheimnis" des Familienunternehmens.

Um einen derart komplexen Produktionsprozess optimal steuern und abbilden zu können, hat sich der Mittelständler bereits 1999 für die ERP-Komplettlösung Proalpha entschieden. Mit dieser Software startete das Unternehmen auch seinen Weg in Richtung Industrie 4.0. "Allerdings hat das damals natürlich noch niemand so genannt", erinnert sich IT-Leiter Fritz Bauer. Doch die Ziele wie niedrigere Kosten, bessere Qualität, kürzere Lieferfristen und höhere Kundenzufriedenheit durch weitgehende Automatisierung der Abläufe galten bereits um die Jahrtausendwende. Und die zentrale Planungs- und Steuersoftware spielt damals wie heute die Hauptrolle.

Den Anfang der intelligenten Fabrik machte ein grafischer Leitstand, den das Chemieunternehmen auf Proalpha-Basis entwickelte. Dann wurde die Siemens-Prozessleittechnik ...

