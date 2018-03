Schon in diesem Jahr können erste Fahrverbote für ältere Diesel kommen. Der Nutzen ist fraglich, weil es keine praktikable Kontrollmöglichkeit gibt.

Wie sensibel das Thema Fahrverbote ist, konnte man am Mittwoch in der Regierungspressekonferenz eindrücklich beobachten. Äußerst schmallippig gab sich Regierungssprecher Steffen Seibert, als er auf die sogenannte blaue Plakette angesprochen wurde.

Ein Reporter wollte konkret wissen, wie die Bundesregierung denn nun zu der Möglichkeit stehe, relativ saubere Autos zu kennzeichnen und Verbote einheitlich und kontrollierbar zu machen. Zumal das Bundesverwaltungsgericht in seinem Diesel-Urteil ja ausdrücklich gerügt habe, dass der Bund in dieser Hinsicht untätig gewesen sei. Seibert ließ den Reporter im Unklaren und die Haltung der Regierung in der Frage offen: "Das Thema wird in der neuen Bundesregierung alsbald aufgegriffen werden", sagte er lapidar.

Warum bei dem Thema immer noch keine klare Festlegung der Regierung möglich ist, liegt vor allem daran, dass sich die zuständigen Ressorts, das Umwelt- und das Verkehrsministerium, deutlich unterschiedlich positioniert haben.

"Die blaue Plakette ist nichts anderes als eine kalte Enteignung für Millionen von Dieselbesitzern", sagt Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU).

"Wenn es zu Fahrverboten käme, bräuchten wir Kennzeichnungen für diejenigen, die nicht unter die Fahrverbote fallen", sagt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD). "Ob die blaue Plakette heißen oder roter Fuchsschwanz, ist mir egal."

Tatsächlich wäre eine bundesweit geltende blaue Plakette eben nur dann sinnvoll, wenn Fahrverbote in Kraft treten. Diese wollte die amtierende Regierung immer verhindern. Nach dem Leipziger Urteil ist dieses Vorhaben aber gescheitert. Mit der Folge, dass Hamburg bereits ab April auf zwei besonders belasteten Straßenabschnitten Fahrverbote verhängen will.

Der Umweltsenator der Hansestadt, Jens Kerstan (Grüne), mahnte denn auch den Bund, eine Blaue Plakette einzuführen, um die Durchfahrtsbeschränkung wirksam kontrollieren zu können. "Eine Plakette an der Windschutzscheibe kann man gut überprüfen", sagte er. "Im Moment müssten wir jetzt alle Autos anhalten, um uns die Fahrzeugscheine zeigen zu lassen." Doch das mit der wirksamen Kontrolle ...

