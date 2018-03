Jona - Der Baustoffkonzern LafargeHolcim hat im vierten Quartal 2017 den Umsatz gesteigert, muss aber unter dem Strich einen hohen Verlust ausweisen. Der Grund dafür sind hohe Abschreibungen, die im Rahmen einer Portfolioüberprüfung vorgenommen wurden. Zudem präsentiert der Konzern eine Neubestimmung der strategischen Ziele.

Der Umsatz von LafargeHolcim stieg im vierten Quartal auf 6,70 Mrd CHF, das sind 2,7% mehr als in der Vorjahresperiode. Auf vergleichbarer Basis (like for like) wurde ein Plus von 6,2% ausgewiesen. Der um die Merger- und Einmalkosten adjustierte betriebliche EBITDA stieg gegenüber den Vorjahreszahlen um 2,7% auf 1,70 Mrd, allerdings resultierte auf vergleichbarer Basis ein Minus von 1,7%. Die entsprechende Marge gibt LafargeHolcim in der Mitteilung vom Freitag mit zum Vorjahr unveränderten 25,4% an.

Unter dem Strich verblieb ein den Aktionären zurechenbarer Verlust von 3,12 Mrd CHF, verglichen mit einem Gewinn von 453 Mio CHF im Vorjahr. Dabei habe die eingehende Prüfung des Portfolios und insbesondere der Risiken in den einzelnen Ländern zu Wertminderungen im Umfang von 3,83 Mrd geführt, heisst es. Die Wertminderungen betrafen hauptsächlich Goodwill und Vermögenswerte aus Unternehmenszusammenschlüssen. ...

