Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump will in der nächsten Woche seine Unterschrift unter neue Zölle setzen. Einfuhren von Stahl sollen mit 25 Prozent, jene von Aluminium mit 10 Prozent Zoll belegt werden, wie Trump ankündigte. Sie sollen dazu beitragen, die Arbeitsplätze und das Wachstum in der von ihm als "Urgestein" der amerikanischen Industrie bezeichnetem Branche zu fördern und sie vor Billigkonkurrenz aus dem Ausland zu schützen. Die Europäische Kommission hat mit Kritik auf die Ankündigung reagiert und eine angemessene Reaktion angekündigt. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, die EU bedauere diesen Schritt sehr. Protektionismus könne nicht die Antwort auf die Probleme der Stahlbranche sein. Im Gegenteil - Strafzölle könnten die Probleme sogar noch verschlimmern. Die Wirtschaftsvereinigung Stahl forderte die Europäische Union zu raschem Handeln auf. "Die USA bauen eine Zollschranke auf, mit der sie sich gegen Stahlimporte aus aller Welt abschotten", so Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl. "Diese Maßnahme verstößt eindeutig gegen Regeln der Welthandelsorganisation WTO." Dagegen müsse die EU nun konsequent mit allen Instrumenten vorgehen, die die WTO dafür bereitstellt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Jahresergebnis und Strategie-Update

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

SLM SOLUTIONS GROUP

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 89 +11% 5 81 EBITDA bereinigt 3,6 +20% 4 3,0 Konzernergebnis -2,2 -- 4 -3,4 Ergebnis je Aktie -0,11 -- 3 -0,19

DIVIDENDENABSCHLAG

Aurubis: 1,45 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Januar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm 08:00 Import-/Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,1% gg Vj -EU 11:00 Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj -US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 99,5 1. Umfrage: 99,9 zuvor: 95,7

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.675,60 -0,10% Nikkei-225 21.181,64 -2,50% Shanghai-Composite 3.252,26 -0,66% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.190,94 -1,97 DAX-Future 12.062,00 -2,43 XDAX 12.066,88 -2,44 MDAX 25.791,61 -1,84 TecDAX 2.562,23 -2,57 EuroStoxx50 3.399,16 -1,16 Stoxx50 3.004,54 -1,11 Dow-Jones 24.608,98 -1,68 S&P-500-Index 2.677,67 -1,33 Nasdaq-Comp. 7.180,56 -1,27 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,06 +58

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zum Wochenausklang dürfte es an den europäischen Börsen erneut abwärts gehen. Der DAX könnte dabei sogar unter die Marke von 12.000 Punkten fallen. Die DAX-Futures notierten schon am Vorabend im Tief nur noch 6 Punkte darüber. Vor der Wahl in Italien am Wochenende ist Entspannung nicht in Sicht. Händler berichten nicht einmal von großem Verkaufsdruck, sondern von ausbleibenden Käufen, die für das Abrutschen der Kurse verantwortlich seien. Über dem Markt hängt vor allem die Angst vor Zinserhöhungen in den USA. Die Zeichen für insgesamt vier Zinsschritte in diesem Jahr mehren sich. Auch Fed-Gouverneur Dudley machte am Vorabend Andeutungen in dieser Richtung. Dazu schüren die von US-Präsident Trump angekündigten Strafzölle Angst vor einem Handelskrieg. Seitens der Berichtssaison herrscht eher Ruhe. Unter anderem legen noch Lafargeholcim und Andritz Daten vor. Bei den Konjunkturdaten wird auf die Erzeugerpreise in der EU geachtet.

Rückblick: Schwach - Es ist zu erkennen, dass internationale Investoren derzeit einen Bogen um den alten Kontinent machen. Die Parlamentswahlen in Italien und das SPD-Mitgliedervotum zur Wiederbelebung der Goßen Koalition sind Themen, die die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig stimmen. Aber auch die weiter laufende Berichtssaison lieferte keine Kaufargumente, vor allem die Ausblicke auf das Jahr 2018 lassen die Anleger an die Seitenlinie wechseln. Keine Entspannung für die Medienwerte, vor allem in Bezug auf die TV-Werbung, lieferten die Zahlen des britischen Werberiesen WPP. "Die Zahlen sind nicht schlecht, aber der Ausblick klingt zu mau", so ein Händler. WPP brachen um 8,2 Prozent ein. Der Medien-Sektor gehörte mit einem Abschlag von 2,1 Prozent zu den schwächsten in Europa. Carrefour-Aktien schlossen 6,0 Prozent im Minus. Die Kürzung der Dividende um fast ein Drittel, der überraschende Verlust auf Jahressicht und das verlangsamte Wachstum kamen an der Börse nicht gut an. Einen schlechten Ausblick bei Adecco machten Marktteilnehmer für das Kursminus von 8,2 Prozent verantwortlich.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Ein enttäuschender Ausblick setzte die Beiersdorf-Aktie unter Druck. Der Kurs rutschte um 4,5 Prozent nach unten und war damit schwächster DAX-Wert. Zalando (minus 6,1 Prozent) zahlt seinem hohen Umsatzplus auf der Ertragsseite Tribut. Der Ausblick auf das Jahr 2018 enthält hohe Investitionen zur Wachstumssteigerung. Auch bei Freenet wurde der Ausblick bemängelt, was den operativen Gewinn und den Cashflow betrifft. Die Aktie verlor 6,9 Prozent. Bei Elringklinger brach der operative Gewinn trotz steigender Umsätze im Schlussquartal 2017 ein. Höhere Rohstoffkosten und Gegenwind von der Währungsseite belasteten. Die Aktie stellte mit einem Minus von 6,8 Prozent das Schlusslicht im SDAX.

XETRA-NACHBÖRSE

Sehr lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Donnerstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Der deutsche Markt sei mit der schwachen Tendenz an der Wall Street ebenfalls unter Abgabedruck geraten. Mit der Ankündigung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte durch US-Präsident Donald Trump standen vor allem die deutschen Branchenwerte im Fokus. Die Aktien von Thyssenkrupp wurden 1,5 Prozent niedriger getaxt, Salzgitter verzeichneten einen Abschlag von 2 Prozent und Kloeckner & Co wurden 1,2 Prozent tiefer getaxt. Die Aktie von Alstria Office zeigte sich nach Zahlen dagegen wenig verändert und konnte sich dem negativen Gesamtmarkt entziehen.

USA / WALL STREET

Sehr schwach - An der Wall Street ging es am Donnerstag den dritten Tag in Folge kräftig nach unten. Auslöser war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium Strafzölle zu verhängen. Möglicherweise erweise man mit solch einem Schritt der Stahl- und Aluminiumbranche einen großen Gefallen, doch es belaste den Rest des Marktes, sagte ein Analyst. Marktbeobachter sprachen bereits von der Angst vor einem "Handelskrieg". Zunächst hatten sich die Indizes in engen Bahnen bewegt. Die Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell, diesmal vor dem Bankenausschuss des Senats, setzte keine großen Impulse. Powell gab sich deutlich zurückhaltender. Die Aussicht auf einen schnelleren Anstieg der Zinsen in den USA erhielt durch gute US-Daten neue Nahrung. Aufschläge verzeichneten die Stahl- und Aluminium-Werte. Die Aktie von Alcoa legte um 0,2 Prozent zu, Century Aluminium stiegen um 7,6 Prozent und die Titel des Stahlkonzerns Nucor um 3,3 Prozent. Im Gegenzug verloren die Aktien von Boeing 3,5 Prozent und die Papiere von General Motors 4,0 Prozent. Beide Unternehmen benötigen zur Herstellung große Mengen Stahl und Aluminium. Mit der Furcht vor einem möglichen Handelskrieg suchten die Investoren nach Sicherheit. In der Folge legten die Notierungen am Anleihemarkt kräftiger zu. Die Rendite zehnjähriger Titel gab um 6 Basispunkte auf 2,80 Prozent nach.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.40 Uhr EUR/USD 1,2269 -0,0% 1,2275 1,2207 EUR/JPY 129,78 -0,3% 130,22 130,50 EUR/CHF 1,1528 -0,2% 1,1556 1,1554 GBP/EUR 1,1232 +0,0% 1,1224 1,1255 USD/JPY 105,77 -0,3% 106,09 106,91 GBP/USD 1,3779 +0,0% 1,3778 1,3741 Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,8% 9.877,09 9.877,09

Die Volatilität nahm am Devisenmarkt kräftig zu. Mit der Ankündigung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminium-Importe geriet der Dollar deutlich unter Abgabedruck. Im Gegenzug kletterte der Euro wieder klar über die Marke von 1,22 Dollar und markierte bei 1,2273 Dollar das Tageshoch. Im späten US-Handel lag er mit 1,2267 Dollar nur knapp unter diesem Niveau. Die neuerliche Anhörung von Fed-Chairman Powell hatte dagegen nur für geringe Ausschläge am Devisenmarkt gesorgt.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 02, 2018 01:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.