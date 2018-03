DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der deutsche Stahlverband hat die geplanten US-Zölle auf Stahlimporte harsch kritisiert. "Die USA bauen eine Zollschranke auf, mit der sie sich gegen Stahlimporte aus aller Welt abschotten. Diese Maßnahme verstößt eindeutig gegen Regeln der Welthandelsorganisation WTO", sagte Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, laut einer Mitteilung vom späten Donnerstagabend. Jetzt müsse die EU "mit den Instrumenten dagegen vorgehen, die die WTO hierfür bereitstellt".

Was den Stahlverband neben der direkten Belastung der deutschen Stahlexporte Richtung USA vor allem Sorgen macht: Die sich abzeichnenden "Handelsumlenkungen". Der gefährlichste Effekt der US-Maßnahmen sei eine erneute Eskalation der Importkrise in Europa, erklärte der Verband. Angesichts der geplanten Zölle in den USA würden Exporteure ihre Augen auf den offenen EU-Markt richten, der durch keine Importzölle oder andere Handelshemmnisse beschränkt sei.

Der Stahlverband fürchtet, dass die von den USA angestrebte Importreduzierung von 13 Millionen Tonnen zu einem erheblichen Teil in den EU-Markt fließe. Dieser hat sich gerade erst von den Billigimporten aus China erholt, nachdem die Europäische Union Dumpingimporten aus der Volksrepublik einen Riegel vorgeschoben hatte, leidet aber immer noch unter Überkapazitäten.

"Wenn die EU nicht handelt, wird unsere Stahlindustrie die Rechnung für den Protektionismus in den USA bezahlen. Europa wird durch Handelsumlenkungen von einer neuen Stahlschwemme bedroht, in einer Situation, in der die Importkrise auf dem EU-Markt bei weitem noch nicht überwunden ist", machte Kerkhoff klar./nas/zb

ISIN DE0007500001 DE0006202005 AT0000937503 LU1598757687

AXC0051 2018-03-02/08:14