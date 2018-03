"Die individuelle Anpassung von Roboter-Systemen an spezielle Anforderungen nimmt weiter zu", teilt Arburg, Loßburg, mit. Das Unternehmen weist damit auf einen schon im vorigen Jahr angesprochenen Trend hin. Demnach "basieren Roboter auf einem breiten Baukastensystem", wie Wittmann Robot Systeme, Nürnberg, darstellt. Ziel dabei ist es, "flexibel und kosteneffizient auf Anforderungen des Marktes reagieren zu können." Auch Arburg belegt diesen Trend mit dem Hinweis auf "Roboterzellen mit einem modular erweiterbaren Grundaufbau. Diese lassen sich schnell an verschiedene Aufgabenstellungen anpassen. Gleichzeitig sind universell die Roboterzellen einzeln oder als Verkettung an verschiedenen Maschinen oder Prozessen einsetzbar."

Engel Austria, Schwertberg, Österreich, schreibt dazu, dass "die Nachfrage nach integrierten Systemlösungen inklusive Automatisierung, Prozesstechnologie und weiterer Peripherie weltweit weiter ansteigt." Dies ist verbunden mit einem Anstieg des "Anteils an Dienstleistungen von der Konzeptentwicklung und anwendungstechnischen Beratung bis hin zum Training der Anlagenbediener." Ein weiterer Trend sei die "Steigerung der Flächenproduktivität". Dieser "führt zu immer kompakteren Lösungen."

Marktübersicht Roboter und Handhabungssysteme

Die Marktübersicht spiegelt die Weiterentwicklung der Roboter und Handhabungsgeräte von 32 Anbietern in Richtung Produktivitätssteigerung von Produktionsprozessen der verschiedensten Art wider und so auch der Kunststoffverarbeitung. Starten Sie den Vergleich und finden Sie den richtigen Anbieter.

Universal Robots, München, berichtet, dass es "wichtiger wird, für die Partner und Kunden zusätzliche Mehrwerte rund um die eigenen Produkte zu schaffen. Aus diesem Trend heraus wurde ein zentrales Ökosystem aufgebaut, in dem Peripherie-Produkte wie End-Effektoren, Software oder sonstige Zubehörteile, für ihre kollaborierenden Roboterarme als einfach zu integrierende Plug&Play-Lösungen entwickelt, getestet und später" in einem "Online-Showroom ausgestellt werden können. Heute nutzen bereits rund 230 Technologiepartner die Plattform." Mit dieser Plattform wird "Vertriebspartnern und Endkunden eine schnelle und einfache Integration ermöglicht. Sie können" hier "erprobte und zertifizierte Tools auswählen, die garantiert via Plug&Play mit den Roboterarmen kompatibel und zuverlässig implementierbar sind. Im Ergebnis generiert das Ökosystem somit wirtschaftliche Mehrwerte für alle Beteiligten, indem es klassische lineare Wertschöpfungsketten durch ein globales Wertschöpfungsnetz ersetzt. Auch andere Roboterhersteller wie ABB, Friedberg, und Kuka, Augsburg, haben", wie Universal Robots ergänzend mitteilt, "diesen Trend erkannt und setzen mit eigenen Ökosystemen ebenfalls darauf, die Vorteile der Digitalisierung und ...

