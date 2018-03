Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Merck KGaA von 98 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sinkende Marktanteile und Preisdruck in der Sparte Performance Materials des Spezialchemie- und Pharmakonzerns dürften das Umsatzwachstum 2018/19 unter Druck setzen, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insbesondere verwiesen sie auf wachsenden Wettbewerb in der Belieferung chinesischer LCD-Bildschirmhersteller. Wechselkurseffekte dürften zudem die Profitabilität belasten./ck/la Datum der Analyse: 02.03.2018

