Edgewater Networks, der Marktführer im Bereich Network Edge Orchestration, gab die Verfügbarkeit von EdgeMarc 2900e Power over Ethernet (PoE) Intelligent Edge bekannt. Die Geräte EdgeMarc 2900e PoE Intelligent Edge von Edgewater Networks eignen sich ideal für Hosted-PBX-Anwendungen, die PoE-Funktionalität zur Versorgung von IP-Endpunkten erfordern. Diese Lösung erlaubt es Serviceprovidern, Standorte mit weniger als 12 Telefonen problemlos mit einem einzigen Gerät zu unterstützen (größere Einrichtungen können externe PoE-Schalter benutzen). EdgeMarc Intelligent Edges können an die Anforderungen der Nutzer angepasst werden, so dass Serviceprovider in der Lage sind, Kunden jeglicher Größenordnung und Netzwerkkonfiguration hochwertige VoIP-Lösungen bereitzustellen.

EdgeMarc 2900e PoE bietet 12 voll verwaltete PoE-Ports sowie Dual-Ethernet- und Optical-WAN-Verbindungen, um die Funktionen der Network-Edge-Orchestration-Plattform von Edgewater Networks zu erweitern. EdgeMarc 2900e PoE unterstützt zwei WAN-Verbindungen von bis zu 1 Gbps und kann für Geschäftsanwendungen von kleinen und mittelständigen Unternehmen verwendet werden. "Wir freuen uns, die Verfügbarkeit von EdgeMarc 2900e PoE bekannt geben zu dürfen. Die Plattform erlaubt es Serviceprovidern, eine Komplettlösung für kleine Büroanwendungen anzubieten", so Chris Kolstad, VP für Product Management bei Edgewater Networks.

Die EdgeMarc 2900 Plattform ist auch als Teil des Cloud2Edge Complete SaaS-basierten Servicelieferungsmodells von Edgewater Networks erhältlich. Cloud2Edge Complete bietet vollständige EdgeView-Service-Control-Center-Funktionalität, gepoolte Softwarelizenzen für gleichzeitige Anrufe und technischen Support und Wartung. Dies senkt die Hürden für viele Kunden, da der anfängliche Kapitaleinsatz durch ein monatliches Abonnementangebot ersetzt wird. Cloud2Edge Complete ist eine kostengünstige und effiziente Art und Weise, die Produkte und Dienste von Edgewater Networks zu nutzen.

Edgewater Networks wurde im Oktober 2002 gegründet und ist marktführend in der Bereitstellung IP-basierter Sprach-, Video- und Datendienste. Serviceprovider und Unternehmen aller Größenordnungen nutzen die Lösungen von Edgewater Networks, um die Gestaltung von Kundenstandorten zu vereinfachen und so eine schnelle und reibungslose Installation zu ermöglichen, die Dauer bis zur Markteinführung zu reduzieren und eine schnelle Amortisierung von investiertem Kapital zu gewährleisten. Mithilfe seiner Network Edge Orchestration-Plattform, die das EdgeView Service Control Center, EdgeMarc Intelligent Edges und das QuickConnect Interoperability Lab umfasst, hilft das Unternehmen Kunden bei der Bereitstellung von Informationen am Netzwerkrand. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.edgewaternetworks.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @ewn_inc.

