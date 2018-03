Um mit der Premier League mitzuhalten will sich die Bundesliga für Investoren öffnen. Doch längst nicht alle Clubs wollen einen Scheich als Geldgeber.

Die Nacht war kurz für Hans-Joachim Watzke. Der Mann, den sie hier in Dortmund meist nur bei seinem Kampfnamen "Aki" nennen, hat bis um halb drei Uhr in der Früh auf dem Flughafen von Parma festgesessen. Schneegestöber hat den Abflug seiner Mannschaft nach der Europokal-Partie gegen den italienischen Club Atalanta Bergamo verzögert.

Trotzdem kommt der Vorstandschef von Borussia Dortmund im Gespräch sofort auf Touren. Denn ihn empört schon der bloße Gedanke, dass ein Oligarch oder anderer Investor versuchen könnte, bei seinem Club die Regie zu übernehmen. "Der wird hier definitiv nie eine Mehrheit bekommen", sagt Watzke. "Wir wollen frei bleiben."

Freiheit ist eine feine Sache - wenn man sie sich leisten kann. Immer mehr Kollegen Watzkes zweifeln aber daran, dass sie ohne eine stärkere Öffnung für externe Geldgeber wettbewerbsfähig bleiben. Seit ihnen die besten Spieler regelmäßig weggekauft werden und die Clubs - mit Ausnahme von Bayern München - international eine eher klägliche Figur abgeben, spaltet die Debatte die Liga. Und das umso mehr, als andere Geldquellen ausgereizt scheinen. Die Fernseheinnahmen etwa dürften kaum weiter so stark wachsen wie in den vergangenen Jahren. Und die Eintrittspreise bewegen sich am Limit. In vielen Stadien sind die Zuschauerzahlen zuletzt gesunken.

Wenn der mit Abstand beliebteste Sport der Deutschen attraktiv bleiben soll, muss er sich viel stärker als bisher für Investoren öffnen. Das glaubt zumindest der Unternehmer Martin Kind, der weiter hofft, dass er bei Hannover 96 in absehbarer Zeit die Mehrheit übernehmen kann.

Und das glauben auch Manager der Deutschen Fußball-Liga (DFL), der Vertretung der Bundesligaclubs. Sie wollen die Tore deutlich weiter aufmachen, als es die derzeit gültige, 20 Jahre alte Regel vorsieht. Die 50+1-Regel gesteht Investoren weniger als 50 Prozent der Stimmrechte zu.

Tatsächlich rührt die Debatte am Spielfeldrand an den Grundfesten der Bundesliga. "Wenn es einen Wettlauf ums große Geld gibt, wird das die Struktur und den Fußball komplett verändern", meint Robert Schäfer, Vorstandschef des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Angeheizt wird die Diskussion durch maximal genervte Fans. Sie lehnen die weitere Kommerzialisierung des Sports ab, die Diskussion um Abschaffung der 50+1-Regel reiht sich für sie ein in eine Kette von Zumutungen. Deren jüngste Glieder sind der Verkauf der Rechte für Liveübertragungen an gleich zwei Pay-TV-Anbieter und die erstmalige Ansetzung von Spielen am Montagabend. Bei der Premiere in Frankfurt warfen Anhänger massenhaft Tennisbälle aufs Spielfeld, in Dortmund klafften zu Wochenbeginn riesige Lücken auf der sonst rappelvollen Südtribüne.

Die Fans wollen nicht sehen, was Managern klar ist: Der Sport ist längst vor allem Milliardengeschäft. "Fußball erlebt eine lang anhaltende Hochkonjunktur", sagt Stephan Grühsem. Der ehemalige VW-Manager und Aufsichtsratsvize beim VfL Wolfsburg berät heute von München aus potenzielle Investoren. Deren Interesse sei groß und werde stetig neu befeuert. Ein Ende des weltweiten Wachstums dieser Entertainmentindustrie sei noch längst nicht in Sicht.

Deren wichtigste Stütze sind bisher Fernsehgelder. Allein Englands Premier League als finanzstärkste Liga der Welt kassiert zwischen 2016 und 2019 5,8 Milliarden Euro, fast 75 Prozent mehr als beim zuvor gültigen Dreijahresvertrag. Auch die Bundesliga lebt bislang auskömmlich von den TV-Millionen, die für fast ein Drittel ihres Gesamtumsatzes stehen. 4,6 Milliarden Euro fließen in den kommenden vier Spielzeiten von Sky, Eurosport, ARD und ZDF an die Clubs. In der letzten Saison setzte die Liga erstmals mehr als vier Milliarden Euro um.

Doch es mehren sich Indizien, dass der Fernsehboom an Grenzen stößt. Als die englische Liga jüngst ihre nationalen TV-Rechte für die Zeit nach 2019 versteigerte, musste sie sinkende Erlöse hinnehmen. In Italien stiegen die TV-Einnahmen nur noch wenig.

Wo aber soll dann das Geld für weiteres Wachstum herkommen? In der Lobby eines Hotels an der Düsseldorfer Königsallee streckt Martin Kowalewski die Beine aus. Mit seiner Agentur Sporteo berät er potenzielle Investoren, erklärt ihnen, wie die Liga tickt. "Wenn die 50+1-Regel kippt, ist dieser Markt auf einen Schlag hoch interessant", sagt der frühere Profi.

Gemütlich in der Komfortzone

Vielen Vereinen, meint er, würde der Druck externer Geldgeber nur guttun. Hätten sie es sich doch "in einer Komfortzone gemütlich gemacht", in der die TV-Verträge schöne Erträge garantierten. Noch zeigten sich Liga-Manager gegenüber Investoren störrisch: "Ein Platz im Aufsichtsrat und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...