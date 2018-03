Mehr als 200 Raketen verkaufen die USA die ukrainischen Streitkräfte. Damit setzen die Amerikaner auch ein Zeichen gegen Russland.

Kurz nach Wladimir Putins Ankündigung, Russland baue an "prinzipiell neuen strategischen Waffen" neue, verkündete die US-Regierung, Panzerabwehrraketen und Raketenwerfer im Wert von etwa 47 Millionen Dollar (etwa 39 Millionen Euro) an die Ukraine verkaufen.

Ukrainische Soldaten könnten diese Waffen im Kampf gegen prorussische Rebellen in der seit 2014 umkämpften Ostukraine einsetzen, schrieb die Zeitung "The Washington Post" am Donnerstag. Das US-Außenministerium selbst teilte lediglich mit, dieser vorgeschlagene Waffendeal werde zur Außenpolitik und nationalen Sicherheit der USA beitragen, indem die Sicherheit in der Ukraine verbessert werde.

Die Beziehungen zwischen Russland und den USA sind so gespannt wie seit Jahrzehnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...