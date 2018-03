AT&S verfügt neben seinem Portfolio an Standard-Leiterplatten-Technologien auch über verschiedene spezielle Verfahren, Materialien und Technologien, die für besondere Anforderungen wie hohe Verdrahtungsdichte, verbesserte Wärmeabfuhr oder Hochfrequenz optimiert sind. Manche Kunden benötigen für ihre Designs allerdings oftmals nur in kleinen Teilbereichen der Leiterplatte diese leistungsfähigen, aber auch teureren Technologien. Daher ist es naheliegend, kostengünstige Standard-Boards mit den entsprechenden aufwändigen High-end-Technologien zu kombinieren - und zwar nur dort wo sie benötigt werden. Diesen Anforderungen kommt der österreichische Spezialist mit dem X-in-Board-Konzept nach.

Die Kombination machts

X-in-Board ermöglicht die Kombination von verschiedenen Technologien und Materialien innerhalb einer gängigen Leiterplatte, wie einem Standard-FR4-Board oder Multilayern mit Vias und PTHs (Durchkontaktierungen, Plated Through Holes). Grundsätzlich wird dabei das Main-Board mit einem leistungsfähigen Inlay kombiniert, um beispielsweise die Wärmabfuhr, das HF-Verhalten oder die Verdrahtungsdichte zu optimieren. So können in Anwendungen wie Servern oder Notebooks Elemente mit hoher Verdrahtungsdichte (Multilayer-Inlays) partiell in den Gesamtaufbau direkt integriert werden, wodurch der Kunde seine Aufbaudicke verringern kann. Dies ist in Zeiten von immer dünner werdenden Leiterplatten und hohem Kostendruck ...

