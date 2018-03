Hamburg - Die Renditen der langfristigen Staatsanleihen der USA und Deutschlands sind in der abgelaufenen Berichtswoche zurückgegangen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Zehnjährige T-Notes würden derzeit bei 2,85% rentieren, Bunds bei 0,65%. Zwischenzeitlich habe es einen Renditesprung gegeben, nachdem der neue US-Notenbankchef Jerome Powell bei seiner Anhörung vor dem Kongress seinen Optimismus in Bezug auf die weitere konjunkturelle Entwicklung kundgetan habe. Dies sei von einigen Marktteilnehmern dahingehend interpretiert worden, dass Powell nunmehr doch vier Leitzinsanhebungen in diesem Jahr ins Auge fasse, statt der bislang erwarteten drei. Angesichts der etwas angeschlagenen Aktienmärkte - der S&P habe seit Wochenbeginn um mehr als 2% nachgegeben und auch der DAX habe niedriger notiert - und der enttäuschenden Inflationszahlen aus der Eurozone (Feb: 1,2 % YoY) habe das höhere Renditeniveau jedoch nicht gehalten werden können.

