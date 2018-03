Die Evonik AG (ISIN: DE000EVNK013) hat über seine Venture-Capital-Einheit in den in Rosh HaAyin (Israel) ansässigen Digitaldruck-Entwickler Velox investiert und damit sein erstes Investment im Start-up-Hub Israel umgesetzt. Velox verfügt über eine neue Digitaldruck-Technologie für den kostengünstigen Hochgeschwindigkeitsdruck, mit der sich Verpackungen aus Metall, Kunststoff oder Glas in Fotoqualität in Kleinstserien bedrucken lassen, aber auch in Großserien im industriellen Maßstab. "Evonik ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie und versteht sich als Partner der Druckindustrie. Aufgrund der anspruchsvollen Anforderungen im Bereich Digitaldruck ist dieser Markt besonders interessant für die Entwicklung unseres Wachstumskerns ...

