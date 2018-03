Die Aktionäre der Aurubis AG (ISIN: DE0006766504) profitieren vom erfolgreichen Geschäftsjahr 2016/2017.

Wie von Aufsichtsrat und Vorstand vorgeschlagen, beschloss die Hauptversammlung eine Dividende von 1,45 € pro Aktie. Dies ist eine Steigerung von 16 % gegenüber dem Vorjahr (1,25 €) und nach dem Geschäftsjahr 2007/08 (1,60 €) die zweithöchste Dividende, die Aurubis jemals ausgeschüttet hat. Gemessen am Schlusskurs der Aktie zum Geschäftsjahresende beträgt die Dividendenrendite 2,1 %.

Auch der Aktienkurs entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr positiv: Er lag zum Ende des Geschäftsjahres 2015/16 bei 49,88 € und beendete das darauf folgende Geschäftsjahr am 29. September 2017 mit 68,54 €. Er stieg somit im Jahresverlauf um 37 %. In den Folgequartalen kletterte der Kurs auf ein neues Rekordhoch von 86,80 €, fiel dann aber wieder auf das Niveau zu Beginn des Geschäftsjahres 2017/18 zurück. Am Vorabend der Hauptversammlung stand der Aktienkurs bei 69,18 €.

Die Hauptversammlung stimmte auch allen anderen zur Abstimmung vorgelegten Anträgen mit notwendiger Mehrheit zu. Es waren 57,93 % des stimmberechtigten Grundkapitals anwesend.

Positive Bilanz und optimistischer Ausblick

Im Bericht des Vorstandes bewertete der Vorstandsvorsitzende der Aurubis AG, Jürgen Schachler, das vergangene Geschäftsjahr durchweg positiv: "Unsere Ertragskraft lag mit einem operativen EBT von 298 Millionen Euro spürbar über dem Vorjahr." In diesem lag das Ergebnis bei 213 Mio. €. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (Return of Capital Employed, ROCE) stieg 2016/17 auf 15,1 % (Vj. 10,9%). "Das entspricht unserer Zielvorgabe", erklärte Jürgen Schachler.

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres konnte Aurubis die gute Geschäftsentwicklung fortsetzen. "Wir sind sehr gut ins neue Geschäftsjahr gestartet, wenn man bedenkt, dass üblicherweise ...

