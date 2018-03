Die Furcht vor rasch steigenden US-Zinsen hat auch am Donnerstag die europäischen Börsen dominiert. Die wichtigsten Aktienindizes der Region gaben recht deutlich nach. Zusätzlich hat auch die Wahl in Italien ihre Schatten vorausgeworfen, angesichts dieser leichten politischen Unsicherheit hielten sich die Anleger zurück. Aus Branchensicht gab es gestern überall Verluste, am schwächsten war wieder der Rohstoffsektor mit einem Abschlag von 2,4%. Nur unwesentlich weniger verloren Medienwerte mit minus 2,1%, nachdem der Londoner Werbekonzern WPP mit stagnierenden Umsätzen enttäuscht hatte und um mehr als 8,0% einknickte. Am besten hielt sich die Versorgerbranche mit ihrem defensiven Charakter, allerdings gab es auch hier ein Minus von 0,5%. Bei den...

Den vollständigen Artikel lesen ...