Wer einen sehr langen Atem hat, kann mit Wasser-Aktien ergänzen. Eigentlich ist die weltweite Versorgung mit Wasser ein Megathema wie demographische Entwicklung, Elektromobilität, Robotertechnik. Die Welt verbraucht immer mehr Wasser, gleichzeitig gehen die Ressourcen zurück. Allerdings ließ sich damit bisher kaum Geld verdienen, weshalb wir der Versuchung von Investments in entsprechende Themen-ETFs nicht erlagen. Auch unsere heutige Aktien-Vorstellung verlangt in Sachen Timing keine Eile. Sie ist eher auf einen Anlagehorizont von 10 - 15 Jahren vorzustellen. Allerdings liebäugeln wir damit, dass beim in der nächsten Woche beginnenden Volkskongress dieses Fass aufgemacht werden könnte. Es wäre nur konsequent.Nachdem sich die Führung in Peking in den letzten Jahrenumfassend und entschlossen der Verbesserung derLuftqualität angenommen hat, steht nun eine Verbeserungder Gewässer im Vordergrund. In China ist Trinkwasser knapp. Wir schauen hier besonders auf BeijingEnterprises Water und sind dabei in guter Gesellschaft. Der 500 Mio. $ schwere OFI Asste Management Fonds, der als einer der wenigen Asset Manager Fonds im letzten Jahr den CSI outperformt hat, kündigte jüngst an, hier seinen Schwerpunkt zu setzen.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 9 vom 3.3.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info