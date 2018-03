Hamburg (ots) - Clutch, das Gesellschaftsmagazin für die digitale Welt, ist für den Internationalen Deutschen PR-Preis der DPRG in der Kategorie Corporate Media nominiert. Das jährlich erscheinende Printmagazin wird von der Agentur Frau Wenk +++ GmbH herausgegeben, einer PR-Boutique für Technologieunternehmen und Plattformen.



Andrea Buzzi, Geschäftsführerin der Agentur Frau Wenk und Herausgeberin von Clutch: "Wir freuen uns sehr, im Finale zu stehen. Mit dem Magazin haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die digitale Welt in einem Gesellschaftsmagazin verständlich und unterhaltsam darzustellen. Wir sind sehr stolz auf unsere Teamleistung."



Der PR-Preis wird am 26. April in München verliehen. Neben Clutch sind in der Kategorie Corporate Media ebenfalls nominiert: Akzente, das Magazin der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Evonik mit einer Plexiglas-Markenkampagne und Mercedes me media. Der Internationale Deutsche PR-Preis der DPRG gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Kommunikationsbranche. Er wird ausgeschrieben von der Deutschen Public Relations Gesellschaft e.V. (DPRG).



Clutch erscheint seit 2016 jährlich im Herbst. Das Coffee-Table-Magazin beleuchtet auf mehr als 100 Seiten in den drei Ressorts Mensch, Gesellschaft und Wirtschaft die Auswirkungen der Digitalisierung. Clutch soll Managern und Interessierten digitale Technologien verständlich und unterhaltsam näherbringen. Den Leser erwarten abwechslungsreiche Formate, Fotostrecken und Illustrationen. Der Vertrieb von Clutch erfolgt über ein Partnernetzwerk von mehr als 20 Organisationen und Konferenzveranstaltern. Zudem kann das Print-Magazin online auf www.clutch-magazin.de zum Preis von 12,50 Euro bestellt werden. Die Auflage umfasst 5.000 Exemplare.



Momentan arbeitet das Team von Frau Wenk an der dritten Ausgabe von Clutch, die im Herbst 2018 erscheint. "Die nächste Ausgabe wird in die Tiefe gehen und sich schwerpunktmäßig den großen Themen der Gesellschaft im Zuge der Digitalisierung widmen", kündigt Andrea Buzzi an. Der Themenplan kann unter http://clutch.frauwenk.de/mediadaten heruntergeladen werden. Gastautoren und Experten sind herzlich eingeladen noch bis Ende März ihre Themen einzureichen.



Auf der Online-Präsenz von Clutch erscheinen außerdem wöchentlich neue spannende Artikel rund um digitale Themen.



Weiterführende Links: Finalisten-Liste des Internationalen Deutschen PR-Preises der DPRG: http://pr-preis.de/finalisten Clutch Mediadaten 2018: http://clutch.frauwenk.de/mediadaten Call for Papers Clutch #3: http://clutch.frauwenk.de/call-for-papers



Bildmaterial Bilder vom Cover des aktuellen Hefts und das Porträtbild von Andrea Buzzi finden Sie unter http://clutch.frauwenk.de/presse



Über Clutch:



Clutch ist das neue Gesellschaftsmagazin für die digitale Welt. Die Geschichten und Interviews in Clutch sollen Managern und Interessierten digitale Technologien verständlich und unterhaltsam näherbringen. Das Magazin wurde von erfahrenen Blattmachern, Designern, Fotografen und Journalisten mit einer Passion für digitale Themen liebevoll zusammengestellt und hochwertig gedruckt. Herausgeber von Clutch ist die Agentur Frau Wenk GmbH. www.clutch-magazin.de CLTCHmg



Über die Agentur Frau Wenk +++ GmbH:



Frau Wenk ist eine PR-Boutique für Technologieunternehmen und Plattformen. Seit 2008 berät die Hamburger Agentur Unternehmen aus Europa und den USA bei der kommunikativen Außendarstellung in Fachmedien und bei digitalen Influencern. Ein Schwerpunkt der Beratung liegt auf PR für internationale Technologieunternehmen, die in den deutschsprachigen Markt (DACH) eintreten. Zu den Kunden der Agentur zählen unter anderem Wunderman, Rakuten Marketing, Groundtruth, AppNexus, Teads und myEnso. PassionateThoughtLeaders www.frauwenk.de Mehr News von Frau Wenk auf Twitter: https://twitter.com/FrauWenk



