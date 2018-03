Belize City, Belize (ots/PRNewswire) -



Anton Solodikov, CEO von Sharpay.io: "Es gibt keinen transparenteren Weg, um Geld zu beschaffen und unser Projekt weltweit bekannt zu machen, als den Verkauf von Token."



ICOBench, eine der maßgeblichen Rating-Agenturen, hat Sharpay im Januar 2018 mit 4,8 von 5 Punkten bewertet. Die Experten hoben vor allem das starke Team, eine ausgezeichnete Zielsetzung und die Einzigartigkeit der Sharpay-Produkte hervor. Damit gehört Sharpay.io zu den TOP 5 der weltweit bewerteten Projekte.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/648607/Sharpay_China_Bloc kchain_Alliance.jpg )



An diesem Projekt haben bereits eine Vielzahl von Partnern aus vielen Ländern Interesse gezeigt. Am 26. Februar 2018 unterzeichnete Sharpay in China ein strategisches Kooperationsabkommen mit dem China Blockchain Alliance Club Representative.



2018 ist im asiatischen Kalender ein Jahr des Hundes. Chinesische Partner werden durch eine solche Fügung zum Handeln ermutigt. Sie geben einer Zusammenarbeit gute Chancen, vertrauen den Aussichten und sind zuversichtlich, dass Sharpay.io Erfolg haben wird.



Sharpay.io hat einen einzigartigen Multi-Sharing-Button mit Blockchain-Profit entwickelt. Nutzer von sozialen Netzwerken haben nicht nur die Möglichkeit, mit nur einem Klick Informationen in mehreren sozialen Netzwerken auf einmal auszutauschen, sondern sie werden dafür sogar belohnt. Die Website-Besitzer vervielfachen den Traffic und den Umsatz.



Token-Verkaufsanweisungen:



- Start: 1 March 2018



- Zu verkaufende Token: 1,42 Mrd.



- Token-Nennpreis: 0,00003 ETH



- Soft Cap: 3 Mio. USD



- Hard Cap: 45.000 ETH



- Anfangsprämie: 40 %



"Sharpay ist ein All-in-One-Blockchain-Projekt, das darauf abzielt, die gemeinsame Nutzung von Inhalten im Web zu revolutionieren. Es ist an der Zeit, Inhalte nicht nur weiterzugeben, sondern sie zu "Sharpayen" - BTCmanager.com.



Sharpay ist der Sharing-Button mit Blockchain-Profit. In Sharing We Trust!



OTS: Sharpay newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129657 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129657.rss2



Pressekontakt: http://www.sharpay.io ** Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Der Erwerb von Sharpay-Token ist zulässig, sofern dies gesetzlich erlaubt ist. Es ist untersagt, sich am Verkauf von Sharpay-Token an in Ländern wohnhaften Personen zu beteiligen, in denen die Teilnahme unmittelbar oder teilweise untersagt oder verboten ist (USA, Singapur, Vietnam und andere). Sharpay haftet nicht dafür, wenn Teilnehmer an Token-Verkäufen gegen geltende Gesetze verstoßen, auch wenn die Rechtsverletzung auf Unkenntnis beruht.