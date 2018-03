HAMILTON, Bermuda, 2. Mar. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Das Unternehmen Enstar Group Limited (Nasdaq:ESGR) reichte heute Morgen seinen Jahresbericht auf Vordruck 10-K bei der SEC ein, und wies seine Einnahmen und Finanzlage für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 aus.

Enstar weist für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 ein konsolidiertes Jahresergebnis von 311,5 Millionen USD aus (bzw. 15,95 USD je vollständig verwässerte Aktie), im Vergleich zu 264,8 Millionen USD (13,62 USD je vollständig verwässerter Aktie) für den 31. Dezember 2016.

Das Eigenkapital von Enstar ist zum 31. Dezember 2017 auf 3.136,7 Millionen USD (bzw. 159,19 USD je vollständig verwässerter Aktie) von 2.802,3 Millionen USD (bzw. 143,68 USD je vollständig verwässerter Aktie) zum vorherigen Jahresultimo gestiegen. Dem Formular 10-K, das auf der Enstar-Homepage unter www.enstargroup.com (http://www.enstargroup.com/) abgerufen werden kann, ist eine ausführlichere Beschreibung der Geschäfts- und Finanzergebnisse von Enstar zu entnehmen.

Über Enstar

Enstar ist eine vielschichtige Versicherungsgruppe mit Vermögenswerten von über 13,6 Milliarden US-Dollar, die durch ein Netzwerk von verbundenen Unternehmen in Bermuda, den USA, Großbritannien, Europa, Australien und weiteren internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungsmöglichkeiten anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Legacy-Übernahmen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 über 80 Unternehmen und Portfolios erworben. Zu den aktiven Versicherungsunternehmen von Enstar gehören die Atrium-Unternehmensgruppe, die Spezial- und Rückversicherungsgeschäfte für das Lloyd's Syndikat 609 verwaltet und übernimmt, und die StarStone-Unternehmensgruppe, eine mit A- bewertete globale Spezialversicherungsgruppe mit mehreren weltweiten Underwriting-Plattformen. Weitere Informationen über Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com (http://www.enstargroup.com/).

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Die genannten Aussagen enthalten Ausführungen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Management-Team. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur ab dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht wurden, und keine Garantie für die künftige Entwicklung darstellen und Risiken und Unsicherheiten bergen und dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse infolge verschiedener Faktoren erheblich von jenen abweichen können, die im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der Rubrik "Risikofaktoren" in Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2017 entnommen werden und gelten durch Verweis als Bestandteil der vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

Ansprechpartner: Guy Bowker

Telefon: +1 (441) 292-3645

