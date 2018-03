PEKING (dpa-AFX) - China hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte kritisiert und die USA davor gewarnt, weitere Maßnahmen dieser Art zu ergreifen. "?Würden alle Länder dem Beispiel der Vereinigten Staaten folgen, hätte dies zweifellos schwerwiegende Auswirkungen auf den internationalen Handel"??, sagte eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums am Freitag.

China fordere die USA dazu auf, Zurückhaltung bei der Nutzung von Instrumenten des Handelsschutzes zu üben und sich an internationale Handelsregeln zu halten. Die USA sollten vielmehr damit beginnen, ?"positive Beiträge"?? zum Welthandel zu leisten.

US-Präsident Trump hatte am Donnerstag angekündigt, die heimische Stahlindustrie mit Strafzöllen auf alle Stahlimporte in Höhe von 25 Prozent abschirmen zu wollen. Auf Aluminium-Einfuhren sollen zehn Prozent erhoben werden. Details will Trump in der nächsten Woche bekanntgeben.

Die EU drohte umgehend Vergeltung an, auch der US-Nachbar Kanada warnte vor Gegenmaßnahmen. China, das für rund zwei Prozent der Stahlimporte in die USA verantwortlich ist, verkündete am Freitag zunächst keine Strafen als Antwort auf die US-Zölle./jpt/DP/zb

