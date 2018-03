Von Alberto Delclaux

PARIS (Dow Jones)--Der Ölkonzern Total hat sich über einen Deal Zugriff auf Ölreserven von rund 500 Millionen Barrel in Libyen gesichert. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es einen Anteil von 16 Prozent an den Waha-Lizenzen in Libyen für 450 Millionen US-Dollar durch die Übernahme von Marathon Oil Libya gesichert.

Die unmittelbare Produktionsmenge beläuft sich laut Total auf 50.000 Barrel am Tag. Das Waha-Ölfeld wird von der libyschen National Oil betrieben, die 59 Prozent der Anteile hält. Die anderen Ansteilseigner sind Conocophillips mit 16 Prozent und Hess mit 8 Prozent.

March 02, 2018

