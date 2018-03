BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft sorgt sich angesichts neuer US-Strafzölle um den Welthandel. Es bestehe die Gefahr, dass andere Länder folgen und das gesamte Welthandelssystem "zum Nachteil aller weiter aushöhlen", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Freitag in Berlin. Er reagierte damit auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Importe von Stahl und Aluminium von kommender Woche an mit Zöllen zu belegen.

"Klar ist, die Zölle erschweren den Marktzugang in die USA und führen letztlich auch zu höheren Preisen beim US-Verbraucher", sagte Wansleben. "Gerade die hoch-internationalisierte deutsche Wirtschaft ist auf offene Märkte und ein funktionierendes Welthandelssystem angewiesen." Der DIHK ist die Spitzenorganisation der Industrie- und Handelskammern und repräsentiert die gesamte gewerbliche Wirtschaft in Deutschland./kf/DP/fba

AXC0075 2018-03-02/09:10