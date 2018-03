Wien - In der Regel verliefen in der Vergangenheit Akquisitionen von Fresenius sang und klanglos, wenn man die Übernahmeversuche rund um die Rhön-Kliniken ausklammert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die im Vorjahr angekündigte Übernahme des US-Gesundheitskonzerns Akorn könnte nun aber doch gecancelt werden. Fresenius lasse aufgrund von anonymen Hinweisen prüfen, ob Akron gegen Vorgaben der amerikanischen Gesundheitsbehörde verstoßen habe. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, und die Abschlussbedingungen beeinträchtigen, sei ein Rücktritt aus dem Vertrag nicht ausgeschlossen. Aktionäre hätten aufgeatmet und auch die Anleihen hätten nach dieser Nachricht positive Preisbewegungen gezeigt, da bei Akorn die Geschäfte zuletzt immer schwächer gelaufen seien und die Übernahme nicht ganz im Interesse der Investoren sein dürfte. (News vom 01.03.2018) (02.03.2018/alc/n/a)

