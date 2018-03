Der österreichische Anlagenbauer Andritz (ISIN: AT0000730007) will für das Jahr 2017 eine Dividende in Höhe von 1,55 Euro ausbezahlen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Gegenüber der Ausschüttung des Vorjahrs (1,50 Euro) ist dies eine Erhöhung um 3,3 Prozent. Beim derzeitigen Kursniveau von 47,08 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,29 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt bei rund 60,1 Prozent (2016: ...

