Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen von 128 auf 122 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Ausblick von Bayer mit Mosanto sei stark, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussichten seien zudem noch besser als die für den Sektor. Vosser hält einen Abschluss der Monsanto-Übernahme für immer wahrscheinlicher, da Bayer auch zum ersten Mal einen gemeinsamen Ausblick vorgelegt hatte. Der Experte hat sein Berechnungsmodell geändert, was zu einer Senkung des Kursziels führte./stk/zb Datum der Analyse: 02.03.2018

ISIN: DE000BAY0017