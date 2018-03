Die italienischen Parlamentswahlen finden am 4. März statt Umfragen zufolge wird keine Partei in der Lage sein, die Regierungsmehrheit zu sichern Silvio Berlusconis Mitte-Rechts-Koalition dürfte die meisten Stimmen erhalten Der FTSE MIB (ITA40 in der xStation 5) bleibt stabil, der EURUSD gerät vor den Wahlen unter Druck

Zusammenfassung:Am 4. März werden die Italiener zu den Wahllokalen gehen, um an den Parlamentswahlen teilzunehmen. Da der Euroskeptizismus in der drittgrößten Wirtschaft Europas zunimmt, könnte der mögliche Sieg des Anti-Establishments und populistischer Parteien eine Gefahr für die Europäische Union darstellen. In dieser Analyse werfen wir einen genaueren Blick auf die Wahlprognosen und deren mögliche Auswirkungen auf den ITA40 und den EURUSD. Wie sind wir dorthin gekommen? Im Jahr 2016 schlug der ehemalige italienische Premierminister Matteo Renzi eine Reihe von Verfassungsreformen vor, über die später von der italienischen Bevölkerung in einer Volksabstimmung abgestimmt wurde. Renzi erklärte, dass er, falls er das Referendum verlieren würde, von seinem Posten zurücktritt. Als dies der Fall war, wurde er von einem Mitglied seiner Partei, Paolo Gentiloni, ersetzt. Zu den von Renzi vorgeschlagenen Reformen zählte das neue Wahlsystem, das die Unterschiede zwischen den Wahlsystemen für das Ober- und Unterhaus des italienischen Parlaments ausgleichen sollte. Gentilonis Regierung arbeitete im Laufe des Jahres 2017 an der Ausarbeitung eines neuen Wahlgesetzes, welches schließlich im Oktober 2017 verabschiedet wurde. Am 28. Dezember 2017 wurde das italienische Parlament von Präsident Mattarella aufgelöst. Die nächsten Parlamentswahlen finden am 4. März statt. Rosatellum: Das neue Wahlsystem Die bevorstehenden Parlamentswahlen werden die erste Wahl unter dem neuen Wahlsystem Rosatellum sein. Es gibt nur wenige Unterschiede gegenüber dem vorherigen System, allerdings sind diese umso bedeutender. Vor allem ist das neue Wahlsystem eine Mischung aus zwei anderen Wahlsystemen. Mehr als ein Drittel der Sitze im Abgeordnetenhaus und im Senat wird in den einzelnen Mitgliedsbezirken über das Mehrheitswahlsystem vergeben. Bei dieser Wahlmethode gewinnt der Kandidat, der die meisten Stimmen erhält. Dies wird für 232 Sitze im Abgeordnetenhaus und 116 Sitze im Senat der Fall sein. Die verbleibenden Sitze werden durch eine regionale Verhältniswahl gewährt und etwa 2% aller Mitglieder in beiden Kammern werden von den im Ausland ...

