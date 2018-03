Der deutsche Leitindex ist mit deutlichen Verlusten in den März gestartet. Zu Beginn des Tages hielt sich der DAX noch knapp unter der 12.400 Punkte-Marke. Am Ende schloss er leicht unter 12.200 Punkten. Das entspricht einem Minus von knapp zwei Prozent. Marktidee: FacebookDie Facebook-Aktie bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend vom im Jahr 2013 notierten Allzeittief bei 17,55 USD stieg das Papier bis auf ein am 1. Februar dieses Jahres erreichtes Rekordhoch bei 195,32 USD. Darauf folgte dann jedoch eine dynamische Abwärtskorrektur. Diese liess die Facebook-Aktie bis auf ein am 9. Februar markiertes 5-Monats-Tief zurückfallen.