Die zwischen Oktober 2016 und Ende Januar dieses Jahres etablierte Aufwärtsbewegung drückte die Kursnotierungen der Commerzbank von 5,30 Euro auf ein Verlaufshoch von 13,82 Euro und damit sogar sehr deutlich über den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis aufwärts. Nun aber legte zu Beginn des Monats Februar das Wertpapier den Rückwärtsgang ein und fiel zunächst auf grob 12,00 Euro zurück. Nach einem regelkonformen Rebound zurück an die 200-Wochen-Linie sind in den letzten Tagen die Kurse deutlich zurückgekommen, sodass die an den Jahreshochs gestartete Korrektur nun in ihre zweite Phase übergehen dürfte und frische Tiefs mit sich bringen sollte.

EMA 50 und Aufwärtstrend im Focus ...

