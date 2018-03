Der Modehändler Zalando hält trotz Gewinnrückgang 2017 an seinen Wachstumszielen fest: Zalando will einen Marktanteil von fünf Prozent erreichen.Derzeit liege der Anteil bei 1,3 Prozent. In diesem Jahr will Zalando in zwei weiteren europäischen Ländern an den Start gehen - momantan sind es 15. Zudem kommen im März Kosmetikprodukte ins Sortiment. Für 2018 peilt Zalando erneut ein Umsatzwachstum von 20 bis 25 Prozent an, nachdem es im Vorjahr einen Zuwachs von 23,4 Prozent auf knapp 4,5 Milliarden Euro . ...

