Zum Ende der Woche stabilisierten sich die Ölpreise. Die US-Strafzölle dürften aber schwere Verwerfungen im Welthandel nach sich ziehen - und so die Nachfrage nach Rohöl bremsen.

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 63,83 US-Dollar und damit so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung ...

