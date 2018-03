Den Mitgliedsbetrieben sollen auf einer aktuellen Basis Orientierungswerte an die Hand gegeben werden, mit denen Sie Ihre Stärken und Schwächen erkennen und Maßnahmen ergreifen können, um so noch erfolgreicher zu werden. Der Branchen- und Betriebsvergleich basiert auf den Daten von 53 Kälte-Klima-Fachbetrieben in der Bundesrepublik. Auf 68 Seiten werden die Ergebnisse des Branchen- und Betriebsvergleichs in Umsatzgrößenklassen der Unternehmen ausgewertet, so dass sich kleinere, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...