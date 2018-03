In fast allen Industrien sind Montagevorgänge zu finden. Auch in den hochautomatisierten Industrien, wie der Automobilindustrie, sind jedoch viele Montageschritte aus wirtschaftlichen Gründen noch Handarbeit. Das führt zu einer hohen körperlichen Belastung der Mitarbeiter. Die hohe Zahl an Wiederholungen und Belastungen in ungünstigen Winkeln begünstigt das Auftreten von Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE). Arbeitsplätze in der Automobilendmontage erzeugen daher ein hohes Risiko, dass solche Krankheiten am Oberkörper der Mitarbeiter auftreten. Hier werden vor allem die Bereiche Rücken, Nacken, Schultern sowie Handgelenke und Hände stärker belastet. Bezogen auf die Hände treten vermehrt Strecksehnen-Verletzungen, Sehnenscheiden-Entzündungen sowie das Karpaltunnel-Syndrom auf. Diese können die Lebensqualität der Werker nachhaltig beeinträchtigen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales weist mit Blick auf den Megatrend demografischer Wandel darauf hin, dass bei einer älter werdenden Belegschaft der Fokus auf dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit liegen sollte.

Dafür empfehlen sie als zentrale Ziele gute Arbeitsbedingungen herzustellen sowie die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Um diesen Erkrankungen aufgrund von Falsch- oder Überbelastung zu begegnen, wird an individuell - an den Werker und den Arbeitsprozess - angepassten Orthesen geforscht. Ein Forschungsprojekt dreht sich beispielsweise darum, den Daumen bei Einpressaufgaben zu unterstützen. Etwa beim Montieren von Schnappverbindungen. Da es sich bei den Orthesen um personalisierte Produkte handelt, eignen sich additive Verfahren wegen ihrer Flexibilität dazu, die Orthesen in kurzer Zeit herzustellen.

Bildergalerie: Geräte für die additive Fertigung

Montagehilfe schützt Gelenke des Werkers

Der Einsatzzweck der Orthese ist die Automobilmontage. Dort herrschen kurze Taktzeiten, hohe Wiederholungsraten, sowie hohe Qualitätsanforderungen. Daraus ergibt sich, dass die Werker schnell, repetitiv und präzise arbeiten müssen. Eine Montagehilfe darf somit den Arbeitsfluss des Werkers nicht stören, muss dennoch die repetitive Belastung abfedern, ohne aber die Arbeitsgenauigkeit einzuschränken.

Um den Arbeitsfluss nicht zu stören, darf die Montagehilfe die Beweglichkeit des Werkers nicht beeinträchtigen, keine zusätzliche Vorbereitung vor jedem Arbeitsschritt benötigen und muss angenehm zu tragen sein. Daher muss der Werker die Orthese dauerhaft und ohne Verrutschen tragen können, wofür eine Fixierung vorgesehen ist. Dies ermöglicht ein sicheres Arretieren, ohne die Beweglichkeit von Handgelenk und den übrigen Fingern einzuschränken. Außerdem muss die Orthese angenehm auf dem Daumen liegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...