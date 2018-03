FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Talfahrt im Dax am Vortag hat sich am Freitag fortgesetzt. Die Nervosität steigt, denn es droht der Rutsch unter die psychologisch wichtige Marke von 12 000 Punkten. Der zunehmende Protektionismus in den USA sowie wichtige politische Entscheidungen in Deutschland und Italien schrecken die Investoren aktuell ebenso ab wie die Furcht vor steigenden Zinsen bei zugleich mittlerweile hohen Aktienbewertungen.

In den ersten Handelsminuten büßte der deutsche Leitindex 1,35 Prozent auf 12 026,95 Punkte ein. Im Wochenverlauf bedeutet dies einen Verlust von knapp vier Prozent. Ende Januar noch hatte der Dax bei 13 597 Punkten ein Rekordhoch markiert.

Der MDax , in dem mittelgroße deutsche Unternehmen versammelt sind, sank am Freitag um 1,16 Prozent auf 25 493,64 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 1,64 Prozent auf 2520,69 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,98 Prozent auf 3365,87 Zähler.

Am Donnerstag war es für den US-Index Dow Jones Industrial nach dem europäischen Handelsschluss zunehmend kräftiger abwärts gegangen. In Fernost setzten sich die Verkäufe dann an diesem Morgen fort. In Japan etwa sackte der Nikkei 225 um 2,5 Prozent ab.

"Die Erholung an den Börsen dies- und jenseits des Atlantik scheint für den Moment vorüber zu sein", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Die Stimmung am Aktienmarkt habe "definitiv" gedreht. Der Dax habe sich für den Weg nach unten entschieden und befinde sich inzwischen "auf der Suche nach dem nächsten Tief"./ck/zb

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

