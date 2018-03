Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump kündigt hohe Strafzölle auf Stahl und Aluminium an

US-Präsident Donald Trump will in der nächsten Woche seine Unterschrift unter neue Zölle setzen. Einfuhren von Stahl sollen mit 25 Prozent, jene von Aluminium mit 10 Prozent Zoll belegt werden, wie Trump ankündigte. Sie sollen dazu beitragen, die Arbeitsplätze und das Wachstum in der von ihm als "Urgestein" der amerikanischen Industrie bezeichnetem Branche zu fördern und sie vor Billigkonkurrenz aus dem Ausland zu schützen.

EU kritisiert US-Importzölle und kündigt Gegenmaßnahmen an

Die Europäische Kommission hat mit Kritik auf die Ankündigung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium durch US-Präsident Donald Trump reagiert und eine angemessene Reaktion angekündigt. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, die EU bedauere diesen Schritt sehr. Protektionismus könne nicht die Antwort auf die Probleme der Stahlbranche sein. Im Gegenteil - Strafzölle könnten die Probleme sogar noch verschlimmern.

Wirtschaftsvereinigung Stahl fordert rasches Handeln der EU

In Reaktion auf die Ankündigung von hohen Strafzöllen auf Stahl und Aluminium durch US-Präsident Donald Trump hat die Wirtschaftsvereinigung Stahl die Europäische Union zu raschem Handeln aufgefordert. "Die USA bauen eine Zollschranke auf, mit der sie sich gegen Stahlimporte aus aller Welt abschotten", so Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl.

Kuroda gibt erstes Signal für Abkehr von extralockerer Geldpolitik

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, hat einen ersten Hinweis auf eine Abkehr von der extrem lockeren Geldpolitik gegeben und damit die Finanzmärkte durchgerüttelt. Die BoJ werde wahrscheinlich im April 2019 damit beginnen, einen Ausstieg aus der aggressiven geldpolitischen Lockerung zu erwägen, sagte Kuroda. Die Bemerkung überraschte die Märkte. Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe verdoppelte sich fast und der Yen wertete gegenüber dem Dollar auf.

Japans Arbeitslosigkeit auf tiefstem Stand seit 25 Jahren

Der japanische Arbeitsmarkt nimmt immer mehr Fahrt auf. Die Arbeitslosenquote fiel im Januar auf den niedrigsten Stand seit knapp 25 Jahren. Sie sank auf 2,4 Prozent, den geringsten Wert seit April 1993, wie das Innenministerium mitteilte. Volkswirte hatten einen Stand von 2,7 Prozent erwartet. Im Dezember hatte die Quote revidiert 2,7 Prozent betragen.

Volkswirt Richard Clarida soll Fed-Vizeposten übernehmen - Kreise

US-Präsident Donald Trump wird Kreisen zufolge den Ökonomen der Columbia University, Richard Clarida, zum stellvertretenden Vorsitzenden der Notenbank ernennen. Clarida ist ein republikanischer Wirtschaftswissenschaftler, den seine Kollegen eher als Pragmatiker denn als Ideologen beschreiben. Das passe zu dem neuen Fed-Chef Jerome Powell, einem Anwalt und ehemaligen Investmentmanager, der Anfang Februar für vier Jahre den Chefsessel übernahm.

Umsätze im deutschen Einzelhandel sinken abermals

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Januar überraschend zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, sanken die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,8 Prozent prognostiziert.

Deutsche Importpreise steigen im Januar moderat

Die Importpreise in Deutschland sind im Januar moderat gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhte sich der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent. Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,4 Prozent prognostiziert.

Umfrage: SPD legt bei Sonntagsfrage leicht zu

Die SPD macht in der Wählergunst etwas verlorenen Boden gut. Dies geht aus der Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen hervor. Demnach kommen die Sozialdemokraten auf 18 Prozent, ein Plus von 2 Prozentpunkten. Weiter stärkste Partei bleibt die CDU, die um einen Prozentpunkt auf 34 Prozent zulegt. Die AfD kommt laut der Umfrage unverändert auf 15 Prozent, die FDP erreicht weiterhin 9 Prozent, die Linke ebenfalls 9 Prozent (minus 2 Prozentpunkte) und die Grünen stehen bei 11 Prozent, ein Rückgang um 2 Prozentpunkte.

Zeitung: Seehofer will "definitiv" als Minister nach Berlin wechseln

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer will "definitiv" als Bundesinnenminister in eine große Koalition gehen. "Wenn der SPD-Mitgliederentscheid entsprechend ausgeht, wechsle ich definitiv ins Bundeskabinett", sagte der scheidende bayerische Ministerpräsident der Bild-Zeitung. Seinem Wechsel nach Berlin stehe nichts mehr im Wege, da der Ressortzuschnitt einvernehmlich geklärt sei.

Berlusconi präsentiert Tajani als Kandidat für Amt des Regierungschefs

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat sich bereit erklärt, im Falle eines Wahlsiegs des rechten Parteienbündnisses bei der Parlamentswahl in Italien das Amt des Regierungschefs zu übernehmen. Er habe Silvio Berlusconi mitgeteilt, dass er bereit sei, "Italien zu dienen", teilte Tajani im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. "Jede weitere Entscheidung liegt von jetzt an bei unseren Bürgern und dem Präsidenten der Republik."

Puigdemont verzichtet auf Amt des Regionalpräsidenten in Katalonien

Der Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter, Carles Puigdemont, hat auf das Amt des Regionalpräsidenten verzichtet. "Ich werde nicht für das Amt des Regionalpräsidenten kandidieren", sagte Puigdemont in einer in sozialen Netzwerken verbreiteten Videobotschaft.

Acht türkische Soldaten sterben in syrischer Region Afrin

Bei der türkischen Offensive in der syrischen Region Afrin sind acht türkische Soldaten getötet und 13 weitere verletzt worden. Die Streitkräfte veröffentlichten binnen eines Tages zwei Mitteilungen, in denen zunächst von fünf Toten und später von drei weiteren Toten die Rede war. Die "heldenhaften Kameraden seien als Märtyrer gefallen", erklärte die Armee.

USA beschließen Waffenlieferungen an Ukraine

Die USA haben trotz Protesten aus Russland beschlossen, die ukrainischen Streitkräfte mit moderner Verteidigungstechnik zu beliefern. Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, soll Kiew 210 Anti-Panzer-Raketen und 37 Raketenwerfer des Javelin-Systems im Wert von 47 Millionen Dollar (knapp 40 Millionen Euro) erhalten. Sollte der US-Kongress dem Geschäft zustimmen, können die Waffen binnen zwei Monaten geliefert werden.

USA werfen Russland Bruch von Rüstungsvereinbarungen vor

Die Pläne des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur atomaren Aufrüstung sind von der US-Regierung als Bruch internationaler Rüstungskontrollvereinbarungen angeprangert worden. Diese Projekte seien ein "direkter Verstoß" gegen die von Russland in diesen Vereinbarungen eingegangenen Verpflichtungen, sagte in Washington die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders.

Pentagon peilt Militärparade um den 11. November an

Die von US-Präsident Donald Trump erwünschte Militärparade könnte am 11. November abgehalten werden, an dem in den USA der Veteranentag gefeiert wird. "Wir prüfen den 11. November", sagte Pentagon-Sprecherin Dana White in Washington. Die Parade könne mit den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges zusammenfallen. Am 11. November 1918 wurde das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Feb +0,9% (PROG: +0,8%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Feb +1,4% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Feb unverändert gg Vm

Südkorea Industrieproduktion Jan +1,0% (PROG: +2,0%) gg Vormonat

Südkorea Industrieproduktion Jan +4,6% (PROG: +5,8%) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren Jan 100,8 (Dez: 100,7)

Thailand Verbraucherpreise Feb +0,42% gg Vorjahr (PROG +0,8%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Feb +0,63% gg Vorjahr (PROG +0,6%)

Thailand Verbraucherpreise Feb -0,23% gg Vormonat (PROG unverändert)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Feb +0,07% gg Vormonat (PROG unverändert)

Brasilien Handelsbilanz Feb Überschuss 4,9 Mrd USD (Jan: Überschuss 2,8 Mrd USD)

