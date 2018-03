Der Euro profitiert von US-Präsident Trumps Ankündigung, Strafzölle für Stahlimporte einzuführen. Der Dollar wird dadurch geschwächt.

Der Euro hat am Freitag die starken Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2271 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag deutlich tiefer auf 1,2171 Dollar festgesetzt.

Am Vorabend war der US-Dollar unter Druck geraten und der Kurs des Euro legte im Gegenzug ...

