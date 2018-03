SAN FRANCISCO (IT-Times) - Vor allem ältere Menschen müssen öfter zum Arzt und sind immer zum Teil an Taxis angewiesen, um den Weg zum nächsten Arzttermin zurückzulegen. Uber will mit Uber Health helfen. Mit Uber Health will der Mitfahrdienst Uber speziell Patienten ansprechen, die auf dem Weg in die...

Den vollständigen Artikel lesen ...