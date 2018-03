Frankfurt - Nachdem bereits die Monatsbilanz des Februars mit einem Abschlag in Höhe von 5,7 Prozent negativ ausfiel, ging es auch zu Beginn des neuen Börsenmonats für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiter abwärts, so die Analysten der Helaba. Ein Abschlag in Höhe von 1,97% auf 12.190,94 Zähler sei zu verbuchen gewesen.

