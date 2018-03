Paris - Ende Januar und Mitte Februar versuchten die Bullen bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ohne Erfolg, den Widerstand bei 1.355 USD zu durchbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht. Nach beiden Ausbruchsversuchen habe das Edelmetall in einer scharfen Korrektur an die Unterstützung bei 1.301 USD zurückgesetzt, die allerdings ebenfalls in beiden Fällen von der Käuferseite verteidigt worden sei.

