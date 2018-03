US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Ankündigung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg geschürt. Die Strafzölle könnten die globalen Handelsbeziehungen beeinträchtigen, erklärte die Ratingagentur Moody's am Freitag. An den Börsen in den USA und Asien gingen die Kurse in die Knie, auch für den...

