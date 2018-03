München (ots) -



- Internetkunden bestellten 2017 Verträge mit durchschnittlich 67,3 MBit/s - Internetgeschwindigkeit in Hamburg 19 Prozent höher als in Bielefeld



Schnelles Internet ist gefragt. 2011 wählten Verbraucher Internettarife mit einer durchschnittlichen Downloadgeschwindigkeit von 22,3 MBit/s. 2017 waren es im Schnitt 67,3 MBit/s - rund dreimal mehr.*



"Angebote mit 50, 100 oder mehr MBit/s sind nicht nur gut verfügbar, sondern auch deutlich preiswerter als vor einigen Jahren", sagt Erwin Biebrich, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24. "Deswegen buchen Kunden immer schnellere Tarife."



Hamburger surfen am schnellsten - Bielefelder am langsamsten



In Hamburg surfen CHECK24-Kunden im Vergleich der 30 größten deutschen Städte am schnellsten im Internet. Mit durchschnittlich 78,5 MBit/s bestellen sie um 19 Prozent schnellere Tarife als die letztplatzierten Bielefelder (65,7 MBit/s). Besonders schnell surfen außerdem Internetkunden in Mannheim und Leipzig mit 78,4 bzw. 77,3 MBit/s.



Augsburg, Dortmund, Duisburg (je 67,2 MBit/s) und München (66,5 MBit/s) sind neben Bielefeld die einzigen der betrachteten Großstädte, in denen Internetkunden langsamer als der Bundesschnitt unterwegs sind.



"In Großstädten reicht die Infrastruktur schon heute aus, um an vielen Adressen Internetgeschwindigkeiten im Highspeedbereich zu erzielen" sagt Erwin Biebrich, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24. "In ländlichen Regionen verläuft der Ausbau von schnellem Internet, wie zum Beispiel über zukunftsfähige Glasfaserleitungen, bisher eher schleppend."



Anbieterwettbewerb senkt Preis für Internetzugang - durchschnittliche Ersparnis von 363 Euro im Jahr



Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Internetverträgen - dadurch sinkt der Preis. So sparen Verbraucher durch einen Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 363 Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**



