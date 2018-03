Zürich (awp) - Die Aktien des Flughafen Zürich gehören am Freitag zu den grössten Verlierern. Der Flughafenbetreiber hat zwar Zahlen im Rahmen der Erwartungen und eine Dividendenerhöhung und Sonderausschüttung ausgewiesen und auch für 2018 steigende Gewinne in Aussicht gestellt. Dies reicht aber offenbar nicht allen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...