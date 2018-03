Hamburg - Unsere iBoxx EUR Corporates Benchmark hat die zurückliegende Berichtswoche ohne nennenswerte Veränderungen abgehakt, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Mit indexübergreifenden 34,5 Basispunkten seien auf Euro lautende Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade-Bereich nahezu unverändert bewertet gegenüber Mitte Februar. Während unsere iBoxx-Benchmark seit Jahresbeginn 4,6 Basispunkte nachgab (Stand: 27.02.2018), ging der iBoxx-Sektor "Retail" um gut sechs Basispunkte zurück und liegt somit im hinteren Drittel der Branchenbetrachtung, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Was seien die marktrelevanten Themen in dieser Branche und auf welche Branchendynamiken sollten Investoren achten? Hier sei ein detaillierter Blick in den Sektor mit Hilfe der S&P Publikation "Industry Top Trends 2018" ratsam.

