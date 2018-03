Das Geschäft mit Strom- und Gasnetzen wird durch den Staat reguliert und verspricht deshalb sichere Einnahmen. Kein Wunder also, dass daran beteiligte Unternehmen bei Investoren sehr begehrt sind. Aktuell prüft der Versorger State Grid Corporation of China einen Einstieg in Deutschland. Ziel ist dabei das Unternehmen 50Hertz. Sollte es hier aber zu keinem Erfolg kommen, so gehen Branchenexperten davon aus, dass die Chinesen Amprion ins Visier nehmen könnten.

An jenem Unternehmen ist auch ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...