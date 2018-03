Das Krypto-Startup Vaultoro, eine Beteiligung der FinLab AG (ISIN: DE0001218063), gibt den Launch seines zweiten Produktes bekannt: Das Online-Sparkonto Bar9.

Bei Bar9 können Kunden ab sofort ihr Geld in physischem Gold anlegen und schützen es so vor Inflation und Währungsschwankungen - und dies bereits ab einem Euro. Das Sparkonto funktioniert dabei in beide Richtungen: Kunden können ihr Sparguthaben als Gold einlagern, ihr Gold aber auch als Geld einsetzen und Abhebungen in Euro tätigen - genau wie bei einem normalen Bankkonto, nur ohne die Beteiligung der Bank. Gelagert werden die Barren aus 99,99-prozentigem Feingold in einem Schweizer Tresor. Kunden können sich das Gold wenn gewünscht jederzeit zusenden lassen. In Kürze soll auch die Bar9-App starten, die erste goldbasierte Debitkarte verfügbar sein und die Plattform um weitere Edelmetalle wie Silber und Palladium sowie (Krypto-) Währungen, darunter auch Bitcoin, erweitert werden.

Das Wikifolio des Nebenwerte Magazins "Dt. FinTech/Blockchain/Bitcoin" ist schon längst engagiert. Warum? FinLab AG ist an der Iconiq Lab Holding GmbH beteiligt.

Im September 2017 hat Vaultoro von der börsennotierten FinLab AG, einem der größten Company Builder und ...

