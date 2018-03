Zürich (awp) - Die Aktien von LafargeHolcim büssen am Freitag in einem erneut schwachen Gesamtmarkt deutlich an Wert ein. Der Baustoffkonzern weist - von Wertberichtigungen belastet - für das vierte Quartal 2017 einen hohen Verlust aus, was Analysten mit Blick auf den CEO-Wechsel zwar kaum überrascht, an der Börse aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...