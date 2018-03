02.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Qino (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die QINO Group Holding AG (im Bild Josef Blazicek, Investment Management and Advisory, Business Consulting), Hünenberg, Schweiz (Anbieterin oder QINO Holding), hält per 1. März 2018 direkt insgesamt 1"594"934 Aktien der an der BX Berne eXchange (BX) kotierten QINO AG, Hünenberg, Schweiz (Zielgesellschaft oder QINO), entsprechend 76.797% des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Zielgesellschaft. Unter Vorbehalt und in Übereinstimmung mit den nachfolgenden Bedingungen beabsichtigt die QINO Holding, am...

Den vollständigen Artikel lesen ...