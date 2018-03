Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Williams Grand Prix +1,15% auf 17,6, davor 12 Tage ohne Veränderung , Nintendo -2,67% auf 364, davor 6 Tage im Plus (5,07% Zuwachs von 355,95 auf 374), HSBC Holdings +0,38% auf 719,8, davor 5 Tage im Minus (-4,04% Verlust von 747,3 auf 717,1), Talanx -1,21% auf 35,94, davor 4 Tage im Plus (2,54% Zuwachs von 35,48 auf 36,38), TECDAX-2,57% auf 2562,23, davor 4 Tage im Plus (1,81% Zuwachs von 2583,27 auf 2629,93), SAP -2,44% auf 84,1, davor 4 Tage im Plus (2,01% Zuwachs von 84,5 auf 86,2), PNE Wind -2,87% auf 2,88, davor 4 Tage im Plus (3,67% Zuwachs von 2,86 auf 2,96), Motor Oil -0,52% auf 19,14, davor 4 Tage im Plus (5,71% Zuwachs von 18,2 auf 19,24), MorphoSys -0,12% auf 82,05, davor 4 Tage im Plus (9,46% Zuwachs von 75,05 auf 82,15), Generali...

