Was Erste Group Bank AG (Erste Group), Porr AG und die Raiffeisen Bausparkasse gemeinsam haben? Sie alle setzen sich aktiv für den Artenschutz der Bienen ein. Am Jüngsten ist hierbei das Engagement der Raiffeisen Bausparkasse. Erst diese Woche wurde verkündet, dass bis April 2018 für jeden neuen grundbücherlich besicherten Bausparkredit 800 Nistplätze für Wildbienen in Österreich geschaffen werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...