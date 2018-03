Die Kryptowährungen sind am Montag gestiegen. Die führende Kryptowährung Bitcoin (BTC-USD) gehört mit einem Zuwachs von fast 10 % zu den größten Gewinnern, aber Litecoin (LTC-USD) war der herausragende Performer des Wochenendes, und steht jetzt 13 % höher als am Samstagnachmittag.



Die fünftgrößte Kryptowährung bekam eine kühne Prognose von ihrem Gründer, der glaubt, dass sie bis Ende 2018 wegen eines Umsatztreibers mehr wert sein wird als Bitcoin.

Heutige Kryptowährungspreise

Hier ist ein Blick auf die fünf größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und wie stark sich diese in den letzten 24 Stunden verändert haben.



Datenquelle: www.investing.com. Kurse und tägliche Änderungen vom 26. Februar 2018, 13:25 ...

